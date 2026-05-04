บขส.เสียใจกรณีอุบัติเหตุรถทัวร์ชน จยย.ที่ระนอง พร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ

บริษัท ขนส่ง จำกัด (BKS) แจ้งว่า ได้รับรายงานจากนายสถานีเดินรถระนองเกี่ยวกับกรณีรถโดยสารประจำทาง เส้นทางกรุงเทพฯ-บ้านเขาต่อ-พังงา หมายเลขข้างรถ ม1(ก)/61-27 ทะเบียน 16-9107 กรุงเทพฯ ชนรถจักรยานยนต์ บริเวณแยกหอนาฬิกาบางริ้น บนทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ขาเข้า ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง เมื่อเวลา 20.20 น. วันที่ 3 พฤษภาคม 2569 ทำให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิต 1 ราย
จากการตรวจสอบพบว่า รถโดยสารคันดังกล่าวเป็นของบริษัทฯ มีผู้โดยสารจำนวน 24 คน พนักงานประจำรถ 3 คน รวมทั้งหมด 27 คน รถออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารโคกกลอย จ.พังงา เวลา 16.30 น. ของวันที่ 3 พฤษภาคม 2569 ซึ่งผู้โดยสารและพนักงานปลอดภัย ทั้งนี้จากการตรวจสอบความเร็วของรถโดยสารผ่านระบบ GPS ในเวลาดังกล่าวพบว่า ความเร็วอยู่ที่ 64 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวนและรอผลทางคดีของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ส่วนพนักงานขับรถคนดังกล่าว เบื้องต้นบริษัทได้สั่งพักงานพนักงานขับรถ จนกว่าผลการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจจะแล้วเสร็จ
ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวผู้เสียชีวิต พร้อมได้ประสานดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างถึงที่สุดและรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น รวมถึงส่งเจ้าหน้าที่สถานีเดินรถระนอง ลงพื้นที่เพื่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง โดยการนำรถโดยสารไม่ประจำทาง (รถทะเบียน 30) ขนถ่ายผู้โดยสารไปยังปลายทางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ กำชับให้ดำเนินการมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เน้นย้ำพนักงานขับรถต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารให้ใช้ความระมัดระวังในการขับขี่และปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน