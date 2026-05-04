รพ.ราชบุรี ประณามกลุ่มบุคคลก่อเหตุรุนแรงหน้าห้องฉุกเฉิน ลั่นดำเนินคดีถึงที่สุด

โรงพยาบาลราชบุรี ออกแถลงการณ์กรณีเหตุความรุนแรงบริเวณห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชบุรี ระบุว่า โรงพยาบาลราชบุรีขอประณามอย่างเด็ดขาดต่อเหตุการณ์กลุ่มบุคคลก่อความ รุนแรงบริเวณห้องฉุกเฉิน เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2569 เวลา 23.55 น. ซึ่งเป็นพื้นที่ วิกฤตสำหรับการช่วยชีวิตผู้ป่วย เหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นการกระทำที่ไม่อาจยอมรับได้ และเป็นการคุกคามต่อความปลอดภัยของผู้ป่วย ญาติ และบุคลากรทางการแพทย์ อย่างร้ายแรง
โรงพยาบาลขอยืนยันจุดยืนชัดเจนว่า จะไม่ยอมรับความรุนแรงทุกรูปแบบในสถานพยาบาลโดยเด็ดขาด และขณะนี้ได้ดำเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด พร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ
โรงพยาบาลราชบุรีขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เคารพกฎหมายและร่วมกัน ปกป้องพื้นที่ของสถานพยาบาล เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย ญาติ และบุคลากรทางการแพทย์
โรงพยาบาลราชบุรี
วันที่ 4 เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช 2569