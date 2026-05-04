หลายพื้นที่นนทบุรี- กทม.-ปทุมธานี พบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงหนัก

เพจกรมอุตุนิยมวิทยา โพสต์ระบุว่า พบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงหนักบริเวณสุพรรณบุรี นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี กรุงเทพมหานครเขตดอนเมือง สายไหม บางเขน หลักสี่ ลาดพร้าว จตุจักร คลองสามวา หนองจอก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
กลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเข้าปกคลุมบริเวณสุพรรณบุรี นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี กรุงเทพมหานครเขต ดอนเมือง สายไหม บางเขน หลักสี่ ลาดพร้าว จตุจักร บางซื่อ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
หลังจากนั้น 16.30-17.00 น. พบกลุ่มฝนบริเวณนนทบุรี ปทุมธานี กรุงเทพมหานครเขตดอนเมือง หลักสี่ บางซื่อ จตุจักร สายไหม บางเขน ลาดพร้าว คลองสามวา หนองจอก คันนายาว บึงกุ่ม บางกะปิ วังทองหลาง มีนบุรี สะพานสูง ลาดกระบัง ฉะเชิงเทรา ชลบุรี คาดว่าปกคลุมมากกว่า 1 ชั่วโมง