รบ.เผยไตรมาสแรกปี 69 บริษัทกลุ่มเสี่ยงนอมินีลดลงถึง 60% หลังยกระดับมาตรการปราบปราม

เพจไทยคู่ฟ้า โพสต์ระบุว่า รัฐบาลยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามธุรกิจ “นอมินี” อย่างจริงจัง เพื่อคัดกรองนิติบุคคลที่มีความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจผิดกฎหมาย ปกป้องผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและดูแลความมั่งคงของประเทศ
โดยภายหลังการยกระดับปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 พบว่าไตรมาสแรกของปี 2569 บริษัทกลุ่มเสี่ยงนอมินีลดลงถึง 60% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน รวมทั้งตรวจพบนิติบุคคลต่างด้าวที่เข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต และอาจฝ่าฝืนกฎหมาย จำนวน 6,551 ราย แจ้งเบาะแสหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1570