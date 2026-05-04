กทพ.ขอประชาชนมั่นใจโครงสร้างทางพิเศษบูรพาวิถีมีความมั่นคงแข็งแรง หลังเหตุไฟไหม้รถบรรทุก

จากกรณีเหตุเพลิงไหม้รถบรรทุกบนถนนเทพรัตน (บางนา–ตราด) บริเวณ กม.40+500 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2569 เวลาประมาณ 19.30 น. โดยเพลิงได้ลุกไหม้อย่างรุนแรงจากแบตเตอรี่ลิเธียม ส่งผลให้เกิดความร้อนสูงและมีการระเบิดต่อเนื่อง เปลวไฟพุ่งสูงกระทบต่อโครงสร้างทางพิเศษบูรพาวิถี ทำให้ผิวคอนกรีตบางส่วนเกิดการกะเทาะและร่วงลงสู่ถนนฯ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้สั่งการให้วิศวกรและทีมช่างผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ตรวจสอบทันทีในคืนเกิดเหตุ โดยปิดช่องทางจราจรบางส่วนเพื่อป้องกันความเสี่ยงและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ต่อมาในเวลา 23.00 น. ที่ผ่านมา กทพ. ได้ดำเนินการตรวจสอบความเสียหายเบื้องต้น พบว่าเป็นความเสียหายเฉพาะผิวคอนกรีตที่เกิดการกะเทาะและหลุดร่อน จากการตรวจสอบโครงสร้างคอนกรีตโดยรวมยังคงมีความมั่นคงแข็งแรง และไม่พบการเสียรูปหรือโค้งงอของโครงสร้างแต่อย่างใด โดย กทพ.ได้ดำเนินการกะเทาะคอนกรีตในส่วนที่หลุดร่อนและมีแนวโน้มจะร่วงหล่นเพิ่มเติมแล้ว เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทางด้านล่าง โดยดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อเวลา 05.00 น. ของวันที่ 4 พฤษภาคม 2569
ทั้งนี้ ทางพิเศษบูรพาวิถี ยังคงสามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติ โดย กทพ. ขอให้ประชาชนมั่นใจว่า โครงสร้างทางพิเศษฯ มีความมั่นคงแข็งแรง และได้รับการตรวจสอบตามหลักวิศวกรรมอย่างเคร่งครัด และขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น