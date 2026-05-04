อดีตบิ๊กข่าวกรอง ซัดเหลือพื้นที่ให้กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ทำงานโดยไม่มีการเมืองบ้างจะดีไหม

นายนันทิวัฒน์ สามารถ อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า จะเอากันอย่างนี้จริงๆหรือ
กำนัน ผู้ใหญ่บ้านคือใครกันแน่
ทั้งสองตำแหน่งมีประวัติศาสตร์ความเป็นมา
ไทยมีกำนันผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่สมัยโบราณ
รัชกาลที่ 5 ทรงปรับปรุงการปกครองให้มี
ตำแหน่งกำนันผู้ใหญ่ให้ราษฎรเลือกกันเอง
พระยารัตนกุลอดุลยภักดีเป็นผู้ใหญ่คนแรก
เพื่อทำหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อย บำบัด
ทุกข์ บำรุงสุขในระดับหมู่บ้านและตำบล
เป็นรากฐานของการปกครองท้องที่
เป็นกลไกหลักของกระทรวงมหาดไทย
เป็นตัวแทนของรัฐในระดับท้องที่ที่ใกล้ชิด
ประชาชนมากที่สุด และอยู่ภายใต้การกำกับ
ดูแลของนายอำเภอ
ในระดับพื้นที่ท้องถิ่น เรามีนายกท้องถิ่น
ที่มาจากการเลือกตั้ง มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่าย
มีความเป็นประชาธิปไตยมีการเลือกตั้งทุกระดับแล้ว
เหลือพื้นที่ให้กำนันผู้ใหญ่ทำงานโดยไม่มีการเมืองบ้างจะดีไหม