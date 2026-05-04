อดีตบิ๊กข่าวกรอง ซัดเหลือพื้นที่ให้กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ทำงานโดยไม่มีการเมืองบ้างจะดีไหม

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายนันทิวัฒน์ สามารถ อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า จะเอากันอย่างนี้จริงๆหรือ

กำนัน ผู้ใหญ่บ้านคือใครกันแน่
ทั้งสองตำแหน่งมีประวัติศาสตร์ความเป็นมา

ไทยมีกำนันผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่สมัยโบราณ​
รัชกาลที่​ 5 ทรงปรับปรุงการปกครองให้มี
ตำแหน่งกำนันผู้ใหญ่ให้ราษฎรเลือกกันเอง
พระยารัตนกุลอดุลยภักดีเป็นผู้ใหญ่คนแรก
เพื่อทำหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อย​ บำบัด
ทุกข์​ บำรุงสุขในระดับหมู​่บ้านและตำบล
เป็นรากฐานของการปกครองท้องที่
เป็นกลไกหลักของกระทรวงมหาดไทย
เป็นตัวแทนของรัฐในระดับท้องที่ที่ใกล้ชิด
ประชาชนมากที่สุด​ และอยู่ภายใต้การกำกับ
ดูแลของนายอำเภอ

ในระดับพื้นที่ท้องถิ่น​ เรามีนายกท้องถิ่น
ที่มาจากการเลือกตั้ง​ มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่าย
มีความเป็นประชาธิปไตย​มีการเลือกตั้งทุกระดับแล้ว
เหลือพื้นที่ให้กำนันผู้ใหญ่ทำงานโดยไม่มีการเมืองบ้างจะดีไหม