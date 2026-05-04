"สาธิต"จี้ ปชน.รับผิดชอบปม ส.ส.พาดพิงกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านเป็นพวกค้ายาทั้งนั้น

นายสาธิต ปิตุเตชะ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ระบุว่า “ผิดที่สื่อสาร แบบเหมารวม ต้องรับผิดชอบ”
พรรคประชาชนต้องรับผิดชอบ สถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ด้วยการขอโทษ หรือจะลงโทษลูกพรรค อย่างใด ตักเตือน หรือ หนักกว่าอย่างไร ตามกระบวนการของพรรค
ที่อภิปรายถึงปัญหายาเสพติด ที่ทุกฝ่ายโดยเฉพาะรัฐบาลมีหน้าที่แก้ไข แต่กลับไปขอให้ตรวจฉี่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าพวกนี้เป็นพวกค้ายาทั้งนั้น ถึงแม้จะมีสภาพปัญหาเรื่องนี้อยู่บ้างก็ตาม
ซึ่งเขาชอบใชัวิธีนี่ เพื่อได้คะแนนเสียงโดยไม่แยกปัญหา ส่วนบุคคล ส่วนกลุ่มออกจากองค์กรสถาบัน คล้ายๆ “ทหารมีไว้ทำไม” ที่เกิดปัญหามาแล้ว และพอถูกตำหนิต่อว่า จึงค่อยๆ มาแจกแจงแยกย่อยอธิบายปัญหา ละเอียดยิบ และเพิ่มมุมประเด็นแก้ตัวเข้าไปด้วย นี่คือสไตล์ของ พลพรรคนี้ครับ
จะอย่างไร สไตล์ใครก็ว่าไป แต่การทำให้องค์กร กำนันผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นสถาบันพื้นฐาน การปกครองประเทศ เขาเสียหายแบบเหมารวม ของท่าน ส.ส.ที่พูดในสภาผู้แทนราษฎร สถานที่ที่ต้องมีวุฒิภาวะที่เหมาะสม ครับ
ขอบคุณภาพจากเพจสาธารณะ ระยองคายส้ม
#วุฒิภาวะสส
#มาตรฐานต้องสูงกว่าคนทั่วไป
#จงจำไว้