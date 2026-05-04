"เทพไท"วิเคราะห์ทำไม"อนุทิน-อภิสิทธิ์"โดดเด่นสุด

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต สส.นครศรีธรรมราช โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ทำไม อนุทิน-อภิสิทธิ์ โดดเด่นสุด
จะขออนุญาตวิเคราะห์ผลการสำรวจของสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง ดัชนีการเมืองไทย ประจำเดือนเมษายน 2569 ซึ่งมีผลการสำรวจที่น่าสนใจใน2ประเด็น คือ
ข้อ1 ในส่วนนักการเมืองฝ่ายรัฐบาล ที่มีบทบาทโดดเด่นที่สุด ผลการสำรวจพบว่า
1.นายอนุทิน ชาญวีรกูล 39.07%
2.นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ 28.22%
3.นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ 17.01%
4.นายเอกนัฎ พร้อมพันธ์ุ 9.78%
5.นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว 5.92%
สำหรับคะแนนนิยมของนายอนุทิน ที่ได้เป็นอันดับ1ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาด เพราะนายอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรี มีบทบาทโดดเด่นมากกว่ารัฐมนตรีคนอื่นๆ จึงทำให้นายอนุทินได้รับคะแนนนิยมบทบาทโดดเด่นสูงเป็นอันดับ1 แต่ที่น่าสนใจคือ คะแนนนิยมของนายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ จากที่ผ่านมาคะแนนนิยมไม่ได้สูงมากนัก แต่ครั้งนี้คะแนนนิยมบทบาทโดดเด่นเป็นอันดับ2 ชนะนางศุภจีและนายสีหศักดิ์เสียอีก
นอกจากนั้นคะแนนของรัฐมนตรีบุคคลภายนอก หรือมืออาชีพ3คน คือนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว และนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาส พบว่าใน3คนนี้ ไม่ติดอันดับ1คนคือ นายเอกนิติ และทั้ง2คนคือ นางศุภจีและนายสีหศักดิ์ คะแนนยังไม่เป็นที่น่าพอใจ ซึ่งผิดความคาดหมายจากช่วงรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ที่พรรคภูมิใจไทยใช้บริการ3แม่ครัว คือศุภจี-สีหศักดิ์-เอกนิติ รณรงค์หาเสียงและได้คะแนนนิยมจากกลุ่มอนุรักษ์นิยมไปมากพอสมควร แต่เมื่อมาเป็นรัฐบาล 3แม่ครัว เหลือติดโผเพียง2คน
ข้อ2 ในส่วนของนักการเมืองฝ่ายค้าน ที่มีบทบาทโดดเด่นที่สุด คือ
1.นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 27.82%
2.นางสาวรัชนก ศรีนอก 23.25%
3.นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ 17.24%
4.นายรังสิมันต์ โรม 16.07%
5.ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า 15.62%
จะเห็นได้ว่าตัวบุคคลในฝ่ายค้านคะแนนไม่ได้ทิ้งห่างกันมาก แต่คะแนนนิยมของนายอภิสิทธิ์สูงเป็นอันดับ1 ทั้งที่พรรคประชาธิปัตย์ มีเสียงส.ส. เพียง 21 เสียงเป็นพรรคเล็ก แต่อาจเป็นเพราะบทบาทการเป็นฝ่ายค้านมืออาชีพของประชาธิปัตย์ เครดิตบารมีการเป็นนายกรัฐมนตรีมาก่อน เป็นผู้นำฝ่ายค้านมาก่อน จึงทำให้บทบาทในฐานะฝ่ายค้านท๊อปฟอร์ม เรียกศรัทธาคืนมาได้ คะแนนนิยมในบทบาทของฝ่ายค้านจึงโดดเด่น สูงเป็นอันดับ1
ส่วนในอันดับ2 นางสาวรัชนก อันดับ3 นายณัฐพงษ์ อันดับ4นายรังสิมันต์ ซึ่งทั้ง3คน เป็นบุคคลที่มาจากพรรคประชาชน แสดงให้เห็นว่าระบบของพรรคประชาชนเน้นกระแสพรรคเป็นหลัก ตัวบุคคลเป็นรอง จึงทำให้คะแนนนิยมของหัวหน้าพรรคคือคุณณัฐพงษ์ น้อยกว่าคะแนนของนางสาวรัชนก ซึ่งจะเห็นได้ชัดว่า การเป็นหัวหน้าพรรคของนายณัฐพงษ์ยังไม่สามารถเรียกคะแนนนิยมหรือสร้างคะแนนป๊อปปูล่าร์ให้กับตัวเองได้ จึงทำให้คะแนนนิยมบทบาทของหัวหน้าพรรค ว่าที่ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ไม่เป็นที่โดดเด่น และเป็นที่ประทับใจ
ดังนั้นในส่วนของพรรคประชาชน แม้ว่าฐานเสียงของพรรคคะแนนนิยมจะสูง แต่ตัวบุคคลคะแนนนิยมต่ำมาก จึงเป็นโอกาสที่พรรคประชาชนควรจะทบทวนเรียกคะแนนนิยมของพรรคกลับคืนมา โดยให้คะแนนนิยมพรรคควบคู่กับคะแนนตัวบุคคล คือคะแนนนิยมของหัวหน้าพรรคกับคะแนนนิยมของพรรค ต้องตีคู่ไปด้วยกัน