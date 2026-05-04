สนว.แจ้งกำหนดการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระแก้ว 2-5 พ.ค.

สำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ดังนี้
มีพระราชกุศลทักษิณานุปทานและพระราชพิธีฉัตรมงคล พุทธศักราช 2569
วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2569 เปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมฯ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น. จุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอด ถนนหน้าพระลาน ปิดเวลา 11.00 น.
วันทึ่ 4 พฤษภาคม 2569 ปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมฯ ตลอดทั้งวัน เข้าชมได้เฉพาะวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชในปราสาทพระเทพบิดร ได้ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. โดยเข้าทางประตูสวัสดิโสภา (จุดคัดกรอง ปิดเวลา 16.00 น.)
งดเข้า กราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ตลอดทั้งวัน
วันที่ 5 พฤษภาคม 2569 มีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน (กงเต๊ก) ถวายพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมฯ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น.
งดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ตลอดทั้งวัน