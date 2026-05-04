ไทยคู่ฟ้า ยันนายกฯ ไม่เคยพูดการให้งบเบี้ยคนชราจาก 600 เป็น 3,000 ไม่มีประโยชน์

เพจไทยคู่ฟ้า ระบุว่า ยืนยันชัดนายกฯ อนุทิน ไม่เคยกล่าวว่า “การที่จะให้งบเบี้ยคนชราจาก 600 เป็น 3,000 ไม่มีประโยชน์...” ตามที่มีการแชร์กันในโลกออนไลน์ โดยข้อมูลดังกล่าว เป็นการตัดต่อหรือบิดเบือนคำพูดเพื่อสร้างความเข้าใจผิดแก่สังคม
ขณะที่ข้อความที่ส่งต่อกันในโซเชียลมีเดีย กรณี “ปรับเบี้ยผู้สูงอายุ จาก 600 เป็น 3,000 บาท” เป็นข่าวปลอม
ปัจจุบันการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ยังคงใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ซึ่งจ่ายเป็นรายเดือนตามช่วงอายุ ดังนี้
อายุ 60 – 69 ปี อัตรา 600 บาท/คน/เดือน
อายุ 70 – 79 ปี อัตรา 700 บาท/คน/เดือน
อายุ 80 – 89 ปี อัตรา 800 บาท/คน/เดือน
อายุ 90 ปีขึ้นไป อัตรา 1,000 บาท/คน/เดือน