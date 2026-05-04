เปิดตลาดราคาทองคำคงที่ รูปพรรณขายออก 71,850 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 09.02 น. ครั้งที่ 1 ราคาไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับวานนี้ โดยทองคำแท่งขายออก 71,050.00 บาท รับซื้อบาทละ 70,850.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 71,850.00 บาท รับซื้อบาทละ 69,432.80 บาท