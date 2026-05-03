กรมชลฯ พร้อมรับมือฤดูฝนต้นพ.ค.นี้ เตรียมอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศรองรับปริมาณน้ำเพิ่ม

ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (Smart Water Operation Center : SWOC) กรมชลประทาน เปิดเผยถึงผลการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้งปี 2568/69 (1 พ.ย.68 – 30 เม.ย. 69) พบว่า การจัดสรรน้ำเป็นไปตามแผนที่กำหนด สามารถสนับสนุนการใช้น้ำได้อย่างเพียงพอ ทั้งอุปโภคบริโภค การรักษาระบบนิเวศ การเกษตร และอุตสาหกรรม
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2569 พบว่า ในช่วงฤดูแล้งปี 2568/69 ที่ผ่านมา มีการใช้น้ำรวมกว่า 31,600 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 94 ของแผนจัดสรรน้ำฤดูแล้ง สะท้อนให้เห็นถึงการบริหารจัดการน้ำที่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ทำให้ในช่วงต้นฤดูฝนเดือนพ.ค.นี้ มีปริมาณน้ำสำรองไว้ใช้เพิ่มมากขึ้น
ด้านการเพาะปลูกข้าวนาปรังทั่วประเทศ พบว่ามีการเพาะปลูกกว่า 10 ล้านไร่ เป็นไปตามแผนที่วางไว้ มีผลผลิตทยอยเข้าสู่ช่วงเก็บเกี่ยวอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ได้แนะนำให้เกษตรกรที่จะเริ่มทำนาปี ให้รอกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ และมีปริมาณฝนตกชุกเพียงพอก่อน เพื่อลดความเสี่ยงต่อความเสียหายของผลผลิตที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากภาวะฝนทิ้งช่วง
สำหรับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ ปัจจุบันมีปริมาณน้ำรวม 45,357 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 59 ของความจุอ่างฯรวมกัน มีพื้นที่ว่างเพียงพอที่จะรองรับน้ำในช่วงฤดูฝนที่กำลังจะมาถึงนี้
ทั้งนี้ กรมชลประทานได้เตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนปี 2569 ที่กำลังจะมาถึง ภายใต้มาตรการของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ที่ได้เห็นชอบร่างมาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2569 ทั้ง 9 มาตรการ ครอบคลุมทั้งการคาดการณ์และแจ้งเตือนภัยพื้นที่เสี่ยง การทบทวนเกณฑ์บริหารจัดการน้ำ การเตรียมความพร้อมเครื่องจักรและบุคลากร การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ตลอดจนการติดตามประเมินผลและปรับมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้มากที่สุด