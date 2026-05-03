CAAT เร่งหาสาเหตุ ฮ.ตกที่สมุทรปราการ เผยมีใบอนุญาตถูกต้อง ครบถ้วน

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ชี้แจงกรณีอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ส่วนบุคคลประสบอุบัติเหตุตก เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2569 เวลาประมาณ 09.15 น. บริเวณปั๊ม ปตท. ซอยบางเมฆขาว ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ เบื้องต้นไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือผู้ได้รับบาดเจ็บร้ายแรง
สำหรับอากาศยานลำดังกล่าว ทะเบียน HS-SSG แบบ G2CA ทำการบินจากที่ขึ้นลงชั่วคราวบางเมฆขาว ไปยังที่ขึ้นลงชั่วคราวสนามบินทานตะวัน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
CAAT ได้ประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย (สกชย.) สำนักงานคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ของอากาศยาน (กสอ.) และบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
จากการตรวจสอบด้านการกำกับดูแลเบื้องต้น พบว่า อากาศยานและการปฏิบัติการบินมีเอกสารสำคัญตามมาตรฐานความปลอดภัยครบถ้วนและยังมีผลบังคับใช้ ได้แก่ ใบสำคัญการจดทะเบียน (Certificate of Registration) ใบสำคัญสมควรเดินอากาศ (Certificate of Airworthiness) ใบอนุญาตนักบิน ใบอนุญาตใช้อากาศยานส่วนบุคคล และใบอนุญาตจัดตั้งที่ขึ้นลงชั่วคราว
ทั้งนี้ สาเหตุของอุบัติเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวน โดยคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุ และ CAAT จะดำเนินการตรวจสอบด้านความปลอดภัยในเบื้องต้นตามอำนาจหน้าที่ และติดตามผลการสอบสวนอย่างใกล้ชิดต่อไป