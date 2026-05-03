4 พ.ค. วันฉัตรมงคล วิ่งฟรี! ทางด่วน 3 สายทาง 63 ด่าน

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ออกประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สายทาง รวม 63 ด่าน ในวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2569 เนื่องในวันฉัตรมงคล ตั้งแต่เวลา 00.01-00.00 น. โดยครอบคลุมเส้นทางต่อไปนี้
- ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ดินแดง-บางนา-ดาวคะนอง) จำนวน 21 ด่าน
- ทางพิเศษศรีรัช (แจ้งวัฒนะ-บางโคล่-ศรีนครินทร์) จำนวน 32 ด่าน
- ทางพิเศษอุดรรัถยา (บางปะอิน-ปากเกร็ด) จำนวน 10 ด่าน
ทั้งนี้ การยกเว้นค่าผ่านทางดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม ซึ่งกำหนดไว้ในสัญญาสัมปทานฉบับแก้ไขใหม่ ระหว่าง กทพ. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และบริษัททางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในวันหยุดและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน รวมทั้งช่วยลดปัญหาจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษได้อีกด้วย