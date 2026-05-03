นายกฯ ญี่ปุ่นยืนยันเดินหน้าแก้ไข รธน. ย้ำต้องปรับปรุงตามยุคสมัย

นายกรัฐมนตรีซานาเอะ ทาคาอิจิ ของญี่ปุ่น ยืนยันเจตนารมณ์ที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญอีกครั้งในวันนี้ (3 พ.ค.) ซึ่งตรงกับวันรัฐธรรมนูญของญี่ปุ่น
สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ในการกล่าวสุนทรพจน์ผ่านวิดีโอถึงกลุ่มผู้สนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ทาคาอิจิเน้นย้ำว่า รัฐธรรมนูญสูงสุดหลังสงคราม ซึ่งทำหน้าที่เป็นรากฐานของประเทศ "ควรได้รับการปรับปรุงเป็นระยะให้สอดคล้องกับความต้องการของยุคสมัย"
ทาคาอิจิกล่าวว่า พรรคเสรีประชาธิปไตย (LDP) ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลของเธอ จะผลักดันการอภิปรายในรัฐสภาเพื่อหาข้อสรุป พร้อมทั้งแสวงหาความร่วมมือจากพรรคการเมืองอื่น ๆ
ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญญี่ปุ่นซึ่งมีผลบังคับใช้ในปี 2490 มักถูกเรียกว่าเป็น "รัฐธรรมนูญฉบับสันติภาพ" เนื่องจากมาตรา 9 ได้สละสิทธิในการทำสงครามในฐานะสิทธิอธิปไตย และห้ามญี่ปุ่นครอบครองศักยภาพทางสงครามใด ๆ อย่างไรก็ตาม หลังจากขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ทาคาอิจิได้เดินหน้าผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างไม่ลดละ โดยมีความเป็นไปได้ว่าอาจรวมถึงการแก้ไขมาตรา 9 ซึ่งก่อให้เกิดความกังวลและกระแสต่อต้านในหลายภาคส่วนของญี่ปุ่น