ปชป.เตรียมเปิดตัวผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.-สก.50 เขต กลางเดือนนี้

นายสกลธี ภัททิยกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ดูแลพื้นที่กรุงเทพฯ กล่าวถึงบุคคลที่เป็นตัวแทนพรรคฯ ลงสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ว่า ขณะนี้ได้บุคคลที่จะลงสมัครผู้ว่าฯ กทม.แล้ว แต่ยังไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นใคร เพราะยังมีกระบวนการที่ต้องไปดำเนินการอีกนิดหน่อย โดยจะมีการเปิดตัวประมาณกลางเดือนพฤษภาคมนี้
นายสกลธี ย้ำว่า ยังไม่สามารถเปิดได้ว่าเป็นใคร อยู่แวดวงไหน บอกไม่ได้จริงๆ บอกได้แค่ว่าเป็นผู้ชาย
พร้อมเปิดเผยต่อว่า ขณะนี้ได้ผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ครบทั้ง 50 เขตแล้ว โดยการประชุมกรรมการบริหาร (กก.บห.) พรรควันที่ 5 พฤษภาคมนี้ จะอนุมัติผู้สมัครที่เหลือ และจะมีการประชุม ส.ก.ทั้ง 50 เขต ในวันที่ 11 พฤษภาคมนี้ เวลา 10.00 น. เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจ ทั้งนี้ จะมีการเปิดตัวผู้สมัคร ส.ก. พร้อมกับผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม เป็นต้นไป เพราะมีเรื่องนโยบายและอะไรอีกหลายๆ อย่าง ที่เราอยากให้พร้อมก่อนแล้วค่อยเปิดออกมา
ส่วนทีมผู้ว่าฯ กทม.จะเปิดตัวเลยหรือไม่นั้น นายสกลธีกล่าวว่า ยังไม่มีการเปิดตัวทีมพร้อมกับผู้ว่าฯ กทม. แต่จะทยอยเปิดออกมา
เมื่อถามว่า พรรคประชาธิปัตย์จะมีกิจกรรมอะไรออกมาบ้าง เพราะพรรคอื่นก็เริ่มทำกิจกรรมกันแล้ว นายสกลธีกล่าวว่า มีกิจกรรมอยู่แล้ว แต่เราทำเมื่อพร้อม