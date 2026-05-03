"เท้ง" ไม่หวั่นผลโพลโดน "อภิสิทธิ์" แซง ย้ำ ปชน.ทำงานเป็นทีม

นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงผลโพลการเมืองของฝ่ายค้าน ที่คะแนนความนิยมของ นายณัฐพงษ์ ร่วงลงไป แต่กลับกันคะแนนความนิยมของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) แซงหน้าขึ้นมา มองเป็นการสะท้อนบทบาทการทำงานของฝ่ายค้านพรรคประชาชนอย่างไร
นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ตนเชื่อว่าความเข้มแข็งของพรรคประชาชน คือเราไม่ได้ยึดติดที่ตัวบุคคล เราทำงานเป็นทีม ทั้งทีม สส. และทีม สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.) รวมถึงหลายภาคส่วนที่ช่วยกันขับเคลื่อนการทำงาน หากดูผลจาก ดุสิตโพล ล่าสุด ไม่ใช่มีแค่ตัวแทนของพรรคประชาชนคนเดียวที่อยู่ในโพล แต่ยังมี นายรัชนก ศรีนอก สส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ดังนั้นหากดูภาพรวมผลคะแนนความนิยมของพรรค ส่วนตัวยังเชื่อว่า พรรคประชาชนเป็นพรรคการเมืองที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในเวลานี้
เมื่อถามว่า เมื่อผลออกมาเช่นนี้ จะทำให้เราต้องมีความขยันมากขึ้นกว่าเดิมหรือไม่ เนื่องจากก่อนหน้านี้พรรคประชาธิปัตย์ มีความโดดเด่นด้านการตรวจสอบรัฐบาล จะมองว่าฝ่ายค้านจะแข่งขันกันเองในการทำงานหรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ยิ่งมีการแข่งขันกันเอง แต่สุดท้ายมองผลประโยชน์ของประชาชนเป็นตัวตั้งและนำการตรวจสอบรัฐบาลอย่างตรงไปตรงมาเป็นตัวตั้ง สุดท้ายคนได้ประโยชน์ก็คือ ประชาชน
นอกจากนี้ ผู้สื่อข่าวได้สอบถามเพิ่มเติมถึงประเด็นที่ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี จะได้รับการพักโทษในวันที่ 11 พ.ค.69 นี้ มองว่าจะส่งผลทางการเมืองไทยอย่างไร นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ต้องยอมรับว่า นายทักษิณ เคยตกเป็นเหยื่อในการดำเนินคดีทางการเมืองในอดีต และไม่ใช่แค่นายทักษิณเพียงคนเดียวที่ตกเป็นเหยื่อถูกดำเนินคดีทางการเมืองในประเทศไทย ฉะนั้นเมื่อนายทักษิณ ได้รับการพักโทษออกมา และมีเงื่อนไขในการติดกำไร EM ต่างๆ ส่วนตัวอยากให้ตั้งคำถามถึงบุคคลอื่นๆที่ถูกดำเนินคดีทางการเมืองในลักษณะเดียวกัน
ส่วนตัวได้เห็นการขับเคลื่อนของ นายปริญญา เทวานฤมิตรกุล ที่เข้าไปยื่นหนังสือในสภา ถึง 5 พรรคการเมือง ที่เสนอแก้กฎหมายอาญามาตรา 29 ยกเลิกการกักขังแทนค่าปรับ เปลี่ยนเป็นการบริการสังคม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ (ติดคุกเพราะความจน) ซึ่งหลายพรรคการเมืองได้ตอบรับ ปัจจุบันยังมีผู้ต้องขังที่ศาลยังไม่ได้ตัดสินว่าถูกหรือผิด แต่กลับต้องไปอยู่ในคุกหรือเรือนจำ เพราะไม่มีเงินไปประกันตัวออกมา ฉะนั้นการผลักดันการแก้ไขกฎหมายในลักษณะเช่นนี้เป็นสิ่งที่เราอยากให้ทุกพรรคการเมืองเห็นด้วยและผลักดันให้ผ่านสภา เพื่อคืนสิทธิของประชาชนทุกคน ตราบใดที่ศาลยังไม่ตัดสิน ต้องสมมุติไว้ก่อนว่าบุคคลนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์ ดังนั้นเราจะปรับปรุงกระบวนการความยุติธรรมได้อย่างไรที่ไม่ใช่นายทักษิณเท่านั้น แต่ยังมีผู้ต้องขังคนอื่นๆทั้งคดีการเมืองและไม่ใช่คดีทางการเมืองด้วย
เมื่อถามว่า หากมองมิติทางการเมือง มองว่า นายทักษิณ จะเข้ามาฟื้นฟูพรรคเพื่อไทยเพื่อจะสร้างคะแนนนิยมทางการเมืองได้หรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า แนวทางการทำงานหรือการปรับปรุงบทบาทการทำงานของพรรคการเมืองอื่นๆ ตนอยากให้ไปตั้งคำถามในแต่ละพรรคการเมืองแทน ตนไม่ขอตอบแทน