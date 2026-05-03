โฆษก รบ.โต้เฟกนิวส์ เพิ่มเบี้ยยังชีพ 3,000 บาท ยืนยันคงอัตราเดิม

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,000 บาท ว่า เป็นข่าวปลอม รัฐบาลมีความตั้งใจนำนโยบายออกมาเพื่อดูแลผู้สูงอายุอยู่แล้ว แต่ขณะนี้ยังไม่ได้มีการปรับขึ้นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ซึ่งยังคงจ่ายอัตราเดิมไปก่อน ส่วนการดูแลประชาชนในภาพรวมมีโครงการไทยช่วยไทยพลัส หรือโครงการคนละครึ่ง ที่จะจ่ายในอัตรา 60:40 และการดูแลผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ นอกจากนี้รัฐบาลจะค่อยๆ ทยอยออกมาตรการประคับประครองดูแลพี่น้องประชาชน พร้อมย้ำว่าการปรับเบี้ยผู้สูงอายุว่าไม่เป็นความจริง
นางสาวรัชดา กล่าววเพิ่มเติมว่า สำหรับการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ รัฐบาลยังคงกำหนดอัตราการจ่ายตามระเบียบกระทรงมหาดไทยว่าด้วยหลักการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 โดยจ่ายเป็นรายเดือน ตามช่วงอายุ ดังนี้
อายุ 60-69 ปี จะได้รับเบี้ยยังชีพอัตรา 600 บาท/เดือน/คน อายุ 70-79 ปี จะได้รับเบี้ยยังชีพอัตรา 700 บาท/เดือน/คน อายุ 80-89 ปี จะได้รับเบี้ยยังชีพอัตรา 800 บาท/เดือน/คน อายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับเบี้ยยังชีพอัตรา 1,000 บาท/เดือน/คน