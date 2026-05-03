รฟม.แจ้งปิดเบี่ยงจราจร ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน ฝั่งขาเข้า เดินหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างงานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) สัญญาที่ 4 ช่วงสะพานพุทธ - ดาวคะนอง มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ฝั่งขาเข้า บริเวณทางลอดอุโมงค์มไหสวรรย์ ถึง โรงเรียนแสงทองโทรทัศน์ เพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับงานขุดเจาะอุโมงค์ และงานขนย้ายวัสดุก่อสร้างเข้าพื้นที่ก่อสร้างปล่องระบายอากาศที่ 3 (VS03) ระหว่างวันที่ 6 - 8 พฤษภาคม 2569 โดยมีการจัดการจราจร 2 จุด ดังนี้
- จุดที่ 1 วันที่ 6 - 8 พฤษภาคม 2569 เวลา 02.01 - 23.00 น. ปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ฝั่งขาเข้า บริเวณบ้านอู่รถทัวร์ ถึง โรงเรียนแสงทองโทรทัศน์ โดยผู้ใช้ทางฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก สามารถสัญจรได้ฝั่งละ 1 ช่องจราจร
- จุดที่ 2 วันที่ 6 - 8 พฤษภาคม 2569 เวลา 23.01 – 02.00 น. ปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ฝั่งขาเข้า บริเวณทางลอดอุโมงค์มไหสวรรย์ ถึง โรงเรียนแสงทองโทรทัศน์ โดยผู้ใช้ทางฝั่งขาเข้า และฝั่งขาออก สามารถสัญจรได้ฝั่งละ 1 ช่องจราจร
ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันเวลาดังกล่าว
ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 08 4356 5211 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่ เว็บไซต์ www.mrta-purplelinesouth.com Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ และ Line@mrtpurpleline