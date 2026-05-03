พาณิชย์เข้ม! ตรวจยึดเครื่องชั่งไม่ได้มาตรฐานกว่า 6,600 เครื่อง

นางสาวญาณี ศรีมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2569 เจ้าหน้าที่ชั่งตวงวัด ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ บก.ปคบ. เข้าตรวจสอบสถานที่จัดเก็บสินค้าในพื้นที่ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี หลังสืบทราบว่าเป็นสถานที่จัดเก็บเครื่องชั่งที่ไม่ได้รับการตรวจสอบเพื่อให้คำรับรอง และมีการจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ตรวจสอบพบเครื่องชั่งสปริงและดิจิทัล ที่ไม่ได้รับการตรวจสอบให้คำรับรอง 4,471 เครื่อง
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2569 เจ้าหน้าที่ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอนแก่น พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขตร้อยเอ็ด เข้าตรวจสอบสถานที่จัดเก็บและจำหน่ายเครื่องชั่งในพื้นที่ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด หลังได้รับข้อมูลว่ามีการจัดเก็บเครื่องชั่งดิจิทัลที่ไม่ได้รับการตรวจสอบให้คำรับรองจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ พบเครื่องชั่งที่ไม่ได้รับการตรวจสอบให้คำรับรอง 2,185 เครื่อง โดยร้านค้าออนไลน์ทั้ง 2 กรณี ไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจขายเครื่องชั่ง
นางสาวญาณี กล่าวว่า เครื่องชั่งที่ไม่มีคำรับรองเป็นเครื่องชั่งที่ไม่ควรนำมาใช้ในการซื้อขายสินค้า เนื่องจากอาจส่งผลให้การชั่งน้ำหนักคลาดเคลื่อน ไม่เป็นธรรมต่อทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย และกระทบต่อความน่าเชื่อถือในการค้าขายโดยตรง โดยเฉพาะในระบบการค้าสมัยใหม่ ศูนย์กระจายสินค้า ร้านค้าปลีก ตลาดสด หรือจุดรับส่งสินค้า หากมีการใช้เครื่องชั่งที่ไม่ได้มาตรฐาน อาจทำให้เกิดข้อโต้แย้งเรื่องปริมาณสินค้า ความเสียหายด้านต้นทุน การคำนวณราคาไม่ถูกต้อง ตลอดจนสร้างความไม่ไว้วางใจในห่วงโซ่อุปทานและบรรยากาศการค้าโดยรวม
กรมการค้าภายใน ขอแนะนำผู้ประกอบการให้จำหน่ายและใช้เฉพาะเครื่องชั่งที่มีเครื่องหมายคำรับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่เท่านั้น ผู้ฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมาย โดยการจำหน่ายเครื่องชั่งที่ไม่มีหนังสือรับรองประกอบธุรกิจ มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนการจำหน่ายเครื่องชั่งที่ไม่มีคำรับรอง มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
สำหรับพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการที่ต้องการเลือกซื้อเครื่องชั่งไปใช้งาน ขอให้สังเกตว่าเครื่องชั่งดิจิทัลที่ถูกต้องตามกฎหมายจะต้องมีเครื่องหมายคำรับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ในลักษณะซีล (Seal) แสดงว่าเครื่องชั่งดังกล่าวผ่านการตรวจสอบแล้ว รวมทั้งต้องมีสติกเกอร์ QR Code เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลแหล่งที่มาและสถานะการรับรองได้อย่างโปร่งใส นอกจากนี้ เมื่อมีการนำเครื่องชั่งไปใช้งานในตลาดหรือสถานประกอบการ เจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจสอบความถูกต้องเที่ยงตรงของเครื่องชั่งเป็นประจำทุกปี และติดสติกเกอร์แสดงการตรวจสอบประจำปี เพื่อยืนยันว่าเครื่องยังคงมีความแม่นยำตามมาตรฐาน
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการด้านเครื่องชั่งสามารถยื่นขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจนำเข้าและขายเครื่องชั่งตวงวัดได้ที่สำนักงานกลางชั่งตวงวัด หรือสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดทุกจังหวัด โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ทางเว็บไซต์กรมการค้าภายใน (www.dit.go.th)
กรมการค้าภายในยืนยันว่าจะเดินหน้าตรวจสอบเครื่องชั่งอย่างเข้มงวดอย่างต่อเนื่อง ทั้งในตลาดสด ห้างสรรพสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า และช่องทางออนไลน์ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมระบบการค้าที่เป็นธรรม หากประชาชนพบเห็นการใช้เครื่องชั่งโกงน้ำหนัก หรือเครื่องชั่งที่ไม่ได้มาตรฐาน สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานชั่งตวงวัดทั่วประเทศ