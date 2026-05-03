กทม.เช้านี้คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ 'ดี' PM 2.5 ไม่เกินมาตรฐาน

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2569 เวลา 07:00 น. ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 19.4 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 มค.ก./ลบ.ม.)
สำหรับ 12 อันดับ ของค่าฝุ่น PM 2.5 พื้นที่สูงสุดในกรุงเทพมหานคร มีดังนี้
1. เขตประเวศ 28.1 มคก./ลบ.ม.
2. เขตลาดกระบัง 25.9 มคก./ลบ.ม.
3. เขตหนองจอก 25 มคก./ลบ.ม.
4. เขตบางคอแหลม 24.8 มคก./ลบ.ม.
5. เขตสัมพันธวงศ์ 24.5 มคก./ลบ.ม.
6. เขตบางพลัด 24 มคก./ลบ.ม.
7. สวนทวีวนารมย์ เขตทวีวัฒนา 23.9 มคก./ลบ.ม.
8. เขตหลักสี่ 23.4 มคก./ลบ.ม.
9. เขตบางซื่อ 22.9 มคก./ลบ.ม.
10. เขตวังทองหลาง 22.7 มคก./ลบ.ม.
11. เขตบางขุนเทียน 22.6 มคก./ลบ.ม.
12. เขตบางเขน 22.4 มคก./ลบ.ม.
กรุงเทพเหนือ 18.1 - 23.4 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงเทพตะวันออก 16.3 - 28.1 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงเทพกลาง 13.2 - 24.5 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงเทพใต้ 14.4 - 24.8 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงธนเหนือ 12.5 - 24 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงธนใต้ 14.9 - 22.6 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
ทั้งนี้ ฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลง
ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี