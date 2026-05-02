โฆษก ทบ.แจงชัด รพ.ค่ายสุรนารี ไม่เกี่ยวแจ้งเกิดทิพย์ที่โคราช

พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก กล่าวถึงกรณีที่ปรากฏข่าวสารเรื่องการทุจริตออกหนังสือรับรองการเกิดให้กับชาวต่างชาติในพื้นที่เทศบาลโพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมีการกล่าวอ้างพาดพิงว่า โรงพยาบาลค่ายสุรนารี เป็นผู้ออกหนังสือรับรองการเกิดนั้น ว่า กองทัพบกขอชี้แจงความคืบหน้าในประเด็นดังกล่าว ดังนี้ ทันทีที่ทราบเหตุการณ์ กองทัพภาคที่ 2 โดย รพ.ค่ายสุรนารี ได้เร่งประสานงานกับส่วนราชการจังหวัดนครราชสีมาอย่างใกล้ชิด เพื่อร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงในทุกมิติ โดยกองทัพบกยืนยันความพร้อมในการสนับสนุนข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ เพื่อนำไปสู่การขยายผลและดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้กระทำผิดโดยเร็ว
โฆษกกองทัพบก กล่าวต่อว่า จากการตรวจสอบรายชื่อเด็กแจ้งเกิดตามที่ได้รับการประสานจาก จ.นครราชสีมา อย่างละเอียดผ่านระบบฐานข้อมูลของ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี พบว่า ไม่พบข้อมูลการเกิดของเด็กตามที่มีการกล่าวอ้างแต่อย่างใด เป็นการยืนยันว่าหน่วยงานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตดังกล่าว ทั้งนี้ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ได้แจ้งผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรับทราบ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
ทั้งนี้ กองทัพบก ขอเรียนให้พี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทราบว่า หน่วยงานในสังกัดกองทัพบกปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลและกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด จึงขอความกรุณาติดตามข่าวสารจากทางราชการ และหลีกเลี่ยงการส่งต่อข้อมูลที่ไม่มีแหล่งที่มาแน่ชัด ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและสร้างความเสียหายต่อหน่วยงานได้