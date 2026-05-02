KBANK คาดกรอบเงินบาทสัปดาห์หน้า 32.40-33.20 บาท/ดอลลาร์
ธนาคารกสิกรไทย [KBANK] มองกรอบการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาท สัปดาห์ระหว่างวันที่ 4-8 พฤษภาคม 2569 ที่ระดับ 32.40-33.20 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ตัวเลขเงินเฟ้อเดือนเมษายน ของไทย ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ สถานการณ์ในตะวันออกกลาง และถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟด
ส่วนข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญ ได้แก่ ยอดสั่งซื้อภาคโรงงาน ตัวเลขการเปิดรับสมัครงาน ยอดขายบ้านใหม่เดือนมีนาคม ดัชนี PMI/ISM ภาคบริการ ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรและอัตราการว่างงานเดือนเมษายน รวมถึงตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ นอกจากนี้ตลาดยังรอติดตาม PMI ภาคบริการเดือนเมษายน ของจีนและยูโรโซนด้วยเช่นกัน
ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 เงินบาทปิดตลาดในประเทศที่ 32.55 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับ 32.43 บาทต่อดอลลาร์ฯ ในวันศุกร์ก่อนหน้า (24 เม.ย.)
สำหรับสถานะพอร์ตการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติระหว่างวันที่ 27-30 เม.ย. 2569 นั้น นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นไทยเล็กน้อยที่ 498 ล้านบาท แต่มีสถานะอยู่ในฝั่ง Net Outflows ออกจากตลาดพันธบัตรไทย 3,637 ล้านบาท (ขายสุทธิพันธบัตร 3,628 ล้านบาท และตราสารหนี้หมดอายุ 9 ล้านบาท)
