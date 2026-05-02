"อนุสรณ์" ยก "ทักษิณ" เป็นผู้นำจิตวิญญาณ เชื่อพักโทษ ฟื้นฟูขวัญกำลังใจ "เพื่อไทย"

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด กรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย มองการได้รับการพักโทษของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีกำหนดออกจากเรือนจำวันที่ 11 พฤษภาคมว่า การพักโทษนี้ไม่ใช่เพียงเป็นจุดเปลี่ยนเชิงสัญลักษณ์ แต่เป็นแรงสั่นสะเทือนเชิงจิตวิญญาณที่หล่อเลี้ยงหัวใจสมาชิกพรรคเพื่อไทยอย่างลึกซึ้ง เพราะนายทักษิณ ชินวัตร เปรียบดั่งศูนย์กลางแห่งศรัทธา เป็นเสาหลักแห่งความมั่นคงทางความคิด เป็นพลังขับเคลื่อนที่สั่งสมมายาวนานในหมู่สมาชิกพรรค การได้รับการพักโทษในเสมือนสายลมแห่งความหวังที่พัดพาความเชื่อมั่นและพลังใจกลับคืนสู่ทุกภาคส่วนของพรรคเพื่อไทยอย่างสง่างาม แม้จะอยู่ในรูปแบบของการพักโทษ ก็ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยฟื้นฟูขวัญกำลังใจ และยกระดับเสถียรภาพการทำงานภายในพรรคให้มั่นคงยิ่งขึ้น ซึ่งจะกลายเป็นแรงผลักดันให้ทุกฝ่ายทุ่มเททำงานอย่างไม่ย่อท้อ โดยยึดประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นศูนย์กลาง
นายอนุสรณ์ ย้ำว่า นายทักษิณ ชินวัตร แม้ว่าจะดำรงอยู่ในสถานะใด ก็ยังคงเป็น "ผู้นำทางจิตวิญญาณ" และเป็นดั่งศูนย์รวมแห่งเจตจำนงร่วม ที่หล่อหลอมให้สมาชิกพรรคเพื่อไทยทุกคนมุ่งมั่นทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชนเชื่อมั่น