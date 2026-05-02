เตรียมรับมือ! "ฝนน้อย-อากาศร้อน" อุตุฯ คาดไทยเข้าสู่ภาวะ "เอลนีโญ" พ.ค.-ก.ค.นี้

กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ไทยเข้าสู่สภาวะเอลนีโญ พฤษภาคม – กรกฎาคม 69 (ความน่าจะเป็นร้อยละ 61) ส่งผลให้ปริมาณฝนน้อย อากาศร้อน
ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า (2 พ.ค.) บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้บางแห่ง และมีอุณหภูมิสูงขึ้น โดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน และมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือ และภาคกลาง เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนกำลังอ่อนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทะเลจีนใต้ ในขณะที่มีลมตะวันตกเฉียงใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน
สำหรับภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง เนื่องจากลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน
ฝุ่นละอองในระยะนี้ ประเทศไทยตอนบน มีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ดีถึงปานกลาง เนื่องจากมีฝนตกในบางพื้นที่
หลังจากนั้นในช่วงวันที่ 4 – 8 พฤษภาคม 2569 ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้น กับมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่ โดยยังคงมีอากาศร้อน เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่ปกคลุมทะเลจีนใต้ ส่งผลให้มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศร้อน