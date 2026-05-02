"ประเสริฐ" ยินดี "ทักษิณ" พักโทษ 11 พ.ค.นี้ ยังไม่หารือพรรค เชิญให้คำแนะนำ

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีที่นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี จะได้รับการพักโทษ วันที่ 11 พฤษภาคมนี้ ว่า ยินดีที่นายทักษิณ จะได้รับการพักโทษ เพราะนายทักษิณ เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรค และเชื่อว่ากลุ่มมวลชนที่ชื่นชมและเคารพนายทักษิณ จะไปต้อนรับที่หน้าเรือนจำจำนวนมาก ขณะที่พรรคเพื่อไทยยังไม่ได้มีการพูดคุยกันว่าจะเชิญนายทักษิณ มาให้คำชี้แนะหรือให้คำแนะนำต่อการดำเนินการของพรรคเพื่อไทย
ส่วนการบริหารกระทรวงศึกษาธิการของพรรคเพื่อไทย ภายหลังรับไม้ต่อจากพรรคกล้าธรรมนั้น นายประเสริฐ ยืนยันว่า กระทรวงศึกษาธิการ ไม่มีปัญหา และบริหารแบบไร้รอยต่อ นโยบายใดดี ตนก็พร้อมดำเนินการต่อ และนโยบายการศึกษาของพรรคเพื่อไทยก็ดำเนินการควบคู่ไปด้วย