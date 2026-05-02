วิ่งฟรี! ทางด่วน 3 สายทาง "วันฉัตรมงคล" 4 พ.ค.69

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษ ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2569 (วันฉัตรมงคล) ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ถึง 24.00 น. จำนวน 1 วัน รวม 3 สายทาง ดังนี้
- ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ดินแดง-บางนา-ดาวคะนอง) จำนวน 21 ด่าน
- ทางพิเศษศรีรัช (แจ้งวัฒนะ-บางโคล่-ศรีนครินทร์) จำนวน 32 ด่าน
- ทางพิเศษอุดรรัถยา (บางปะอิน-ปากเกร็ด) จำนวน 10 ด่าน
ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมที่ปรากฏในสัญญาสัมปทาน ฉบับแก้ไขใหม่ระหว่าง กทพ. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน