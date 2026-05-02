"ทรัมป์"ขยายคว่ำบาตรคิวบา อายัดทรัพย์-เพิ่มมาตรการกดดันระบบการเงิน

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารเมื่อวันศุกร์ (1 พ.ค.) เพื่อขยายมาตรการคว่ำบาตรรัฐบาลคิวบา
ทรัมป์สั่งอายัดทรัพย์สินและผลประโยชน์ในทรัพย์สินทั้งหมดที่อยู่ในสหรัฐฯ หรืออยู่ภายใต้การครอบครองหรือควบคุมของบุคคลสัญชาติสหรัฐฯ ซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลตามที่กำหนด และไม่สามารถโอน ชำระเงิน ส่งออก ถอน หรือดำเนินการใด ๆ ได้
บุคคลตามที่กำหนด รวมถึงผู้ที่ดำเนินงานหรือเคยดำเนินงานในภาคพลังงาน กลาโหมและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โลหะและเหมืองแร่ บริการทางการเงิน หรือภาคความมั่นคงของเศรษฐกิจคิวบา รวมถึงภาคส่วนอื่น ๆ ตามที่รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ กำหนด โดยหารือร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศ
นอกจากนี้ ยังครอบคลุมถึงผู้ที่เป็นเจ้าของหรือควบคุมไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ต่อบุคคลที่ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ในทรัพย์สินถูกอายัดตามคำสั่งนี้
คำสั่งดังกล่าวยังมีเป้าหมายจำกัดการเข้าถึงระบบธนาคารโลกของคิวบา โดยกำหนดมาตรการคว่ำบาตรทางอ้อมต่อบุคคล องค์กร และสถาบันการเงินที่ทำธุรกรรมกับผู้ที่ถูกคว่ำบาตรอยู่แล้วเนื่องจากมีความเชื่อมโยงกับคิวบา
คำสั่งนี้ให้อำนาจรัฐบาลสหรัฐฯ ในการลงโทษสถาบันการเงินต่างชาติที่ดำเนินการหรืออำนวยความสะดวกในธุรกรรมสำคัญให้กับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลคิวบา
ทรัมป์ให้อำนาจรัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีคลังในการดำเนินการทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อให้คำสั่งดังกล่าวมีผลบังคับใช้
ทั้งนี้ สหรัฐฯ ใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อคิวบามานานกว่า 60 ปี โดยเริ่มบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรทางการค้าอย่างครอบคลุมตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2505 และยังคงมีผลบังคับใช้มาจนถึงปัจจุบัน โดยมีการปรับความเข้มงวดหรือผ่อนคลายเป็นระยะ