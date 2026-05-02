"ในหลวง-พระราชินี" เสด็จฯ กลับไทย หลังทรงร่วมพระราชพิธี 80 พรรษา กษัตริย์สวีเดน

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออกจากโรงแรมแกรนด์ โฮเทล กรุงสตอกโฮล์ม ราชอาณาจักรสวีเดน ซึ่งเป็นโรงแรมที่ประทับ ภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 80 พรรษา ของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ 16 กุสตาฟแห่งสวีเดน เพื่อไปยังท่าอากาศยานอาร์ลันดา กรุงสตอกโฮล์ม
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเสด็จฯ ออกจากโรงแรมที่ประทับ ทั้งสองพระองค์ทรงแย้มพระสรวล โบกพระหัตถ์ทักทายพสกนิกรชาวไทยที่พำนักอยู่สวีเดนที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ ต่างปลาบปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่ง
ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ กลับประเทศไทย โดยประทับเครื่องบินพระที่นั่งของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี 8887 และถึงท่าอากาศยานทหาร ดอนเมือง ในวันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม เวลา 09.00 น.