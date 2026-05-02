"ซาบีดา" รับมอบโบราณวัตถุอายุ 3,000 ปี ค้นพบจากแหล่งโบราณคดีกุดฉิม จ.นครพนม

นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ลงพื้นที่จังหวัดนครพนม ตรวจเยี่ยมแนวทางการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม บ้านกุดฉิม ตำบลกุดฉิม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ทั้งนี้ นางสาวซาบีดา ได้เป็นประธานในพิธีรับมอบโบราณวัตถุอายุ 3,000 -2,300 ปี ซึ่งขุดค้นเมื่อปี 2553 จากแหล่งโบราณคดีกุดฉิม อาทิ ภาชนะดินเผาก้นกลม ภาชนะดินเผาเนื้อดินและเศษภาชนะดินเผา ตราประทับดินเผา ชิ้นส่วนเครื่องมือเหล็ก เครื่องประดับสำริด ลูกปัดแก้ว ณ บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์บ้านกุดฉิม โดยมีนายสีหนาท ละมุลมอญ เป็นผู้มอบ
นอกจากนี้ นางสาวซาบีดา ยังได้มอบเกียรติบัตรให้กับผู้ส่งมอบโบราณวัตถุ จำนวน 18 ราย ซึ่งมอบโบราณวัตถุให้เก็บรักษา ณ พิพิธภัณฑ์บ้านกุดฉิม เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางโบราณคดี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของจังหวัดนครพนมต่อไป
นางสาวซาบีดา กล่าวว่า จังหวัดนครพนมมีศักยภาพสูงในการพัฒนาเป็นเมืองท่องเที่ยววัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ ทั้งด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศาสนา วิถีชีวิต และอัตลักษณ์ชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการสร้างประเทศไทยเป็นจุดหมายการเดินทางสำคัญในภูมิภาค และต่อยอดสู่การสร้างมูลค่าสูง การลงพื้นที่ครั้งนี้มุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน เพื่อขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมงานด้านโบราณคดี ซึ่งเป็นทุนทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า สะท้อนรากฐานประวัติศาสตร์ของชาติ และเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญในการต่อยอดสู่ความมั่นคงของชุมชนและประเทศ
แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรมที่มุ่งสร้างสังคมเข้มแข็ง และยกระดับ คุณภาพชีวิตด้วยวัฒนธรรม พร้อมสืบสาน รักษา และต่อยอดมรดกวัฒนธรรม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรม สร้างงาน สร้างรายได้ อย่างยั่งยืน วธ. และจังหวัดนครพนม พร้อมจะร่วมมือพัฒนาแหล่งโบราณคดีนาหนองจอก ซึ่งมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่นอีกด้วย ส่วนการรับมอบโบราณวัตถุอายุ 3,000 -2,300 ปีจากแหล่งโบราณคดีกุดฉิมในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของชุมชนให้ประชาชน เยาวชน และนักท่องเที่ยวได้ศึกษาเรียนรู้รากเหง้าทางวัฒนธรรมของพื้นที่