อย่าเชื่อข่าวปลอม! ลงทะเบียน "คนละครึ่ง" 2 พ.ค. ย้ำ ให้รอประกาศ ก.คลัง

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ขอแจ้งประชาชนว่า ยังไม่ได้มีการเปิดให้ลงทะเบียน "คนละครึ่ง" ข้อความและลิงก์ที่แชร์กันว่า "จะเริ่มลงทะเบียนได้ 2 พ.ค." นั้น เป็นข่าวปลอม
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยืนยันว่า โครงการ ไทยช่วยไทยพลัส และ คนละครึ่ง จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ส่วนวันเปิดลงทะเบียนขอให้ติดตามการประกาศจากกระทรวงการคลัง และสำนักโฆษกฯจะแจ้งให้ทราบทันที ขณะที่เพจไทยคู่ฟ้าของทำเนียบรัฐบาลได้มีการเผยแพร่ข้อความแจ้งเตือนประชาชนเช่นกันว่า "อย่าเชื่อ อย่าคลิก ลิงก์เปิดลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส 2 พ.ค.69" เพราะเป็นข่าวปลอม
ทั้งนี้ โครงการคนละครึ่งพลัส เปลี่ยนชื่อเป็น “ไทยช่วยไทยพลัส”
วัตถุประสงค์ของโครงการ เปลี่ยนจากการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นการช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้มีเม็ดเงินไหลเข้าระบบเศรษฐกิจ และไม่ได้ใช้ชื่อโครงการคนละครึ่ง หรือโครงการคนละครึ่งพลัสแล้ว โดยรัฐบาลชุดนี้ ที่นำโดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "โครงการไทยช่วยไทยพลัส"
รูปแบบ - ระยะเวลาใช้เงินในโครงการ "ไทยช่วยไทยพลัส"
รูปแบบ 60:40 - รัฐบาลช่วยจ่าย 60% ประชาชนจ่าย 40%
ระยะเวลาโครงการ - เพิ่มจาก 2 เดือนเป็น 4 เดือน (คาดใช้จ่ายตั้งแต่มิถุนายน – กันยายน 2569)
วงเงินในโครงการ – เดือนละ 1,000 บาท (4เดือน) รวมเป็น 4,000 บาท
เงื่อนไขการใช้จ่าย - จำกัดการใช้ตามวงเงินแต่ละเดือน 1,000 บาท ส่วนที่เหลือไม่สามารถสมทบกับเดือนถัดไปได้
ช่องทางการใช้จ่าย – แอปฯเป๋าตัง
เปิดลงทะเบียนเมื่อใด - รอเข้าที่ประชุมครม.สัปดาห์นี้ (5 พฤษภาคม 2569) โดยรัฐบาลคาดหวังจะเปิดลงทะเบียนภายในเดือนพฤษภาคม