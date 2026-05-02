กทม.เช้านี้คุณภาพอากาศ ‘ดี‘ PM 2.5 ไม่เกินมาตรฐาน

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2569 เวลา 07:00 น. ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 21.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 มค.ก./ลบ.ม.)
สำหรับ 12 อันดับ ของค่าฝุ่น PM 2.5 พื้นที่สูงสุดในกรุงเทพมหานคร มีดังนี้
1 เขตลาดกระบัง 29 มคก./ลบ.ม.
2 เขตบางเขน 28.6 มคก./ลบ.ม.
3 เขตหนองจอก 28.3 มคก./ลบ.ม.
4 เขตมีนบุรี 28.1 มคก./ลบ.ม.
5 เขตคลองสามวา 26.7 มคก./ลบ.ม.
6 เขตสัมพันธวงศ์ 26.3 มคก./ลบ.ม.
7 เขตประเวศ 26.2 มคก./ลบ.ม.
8 เขตหลักสี่ 25.5 มคก./ลบ.ม.
9 สวนทวีวนารมย์ เขตทวีวัฒนา 25.3 มคก./ลบ.ม.
10 เขตบางคอแหลม 25 มคก./ลบ.ม.
11 เขตสายไหม 24.8 มคก./ลบ.ม.
12 เขตบางพลัด 24.8 มคก./ลบ.ม.
กรุงเทพเหนือ 19 - 28.6 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงเทพตะวันออก 17.3 - 29 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงเทพกลาง 15.4 - 26.3 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงเทพใต้ 15.4 - 25 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงธนเหนือ 14.9 - 25.3 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงธนใต้ 19.3 - 23 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
ทั้งนี้ ฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลง
ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี