ไทยยินดีเมียนมาย้าย "อองซาน ซูจี" กลับมากักตัวบ้านพัก

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลไทยยินดีที่รัฐบาลเมียนมาย้าย นางอองซาน ซูจี กลับมากักตัวบ้านพัก สะท้อนถึงพัฒนาการที่ดีขึ้น และพร้อมส่งเสริมให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์อย่างเหมาะสมและค่อยเป็นค่อยไประหว่างอาเซียนกับเมียนมา เพื่อสนับสนุนกระบวนการสันติภาพและการปรองดองภายในเมียนมาให้มีความคืบหน้า โดยในช่วงที่ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกฯและ รมว.ต่างประเทศ เยือนเมียนมาและเข้าพบประธานาธิบดี มิน อ่อง หล่าย เมื่อ 22 เมษายน ที่ผ่านมา บรรยากาศการหารือเป็นไปด้วยดี มุ่งเน้นกระชับความสัมพันธ์ หารือความมั่นคงชายแดน เตรียมเปิดด่านแม่สอด-เมียวดี ผู้นำเมียนมายังได้บอกกล่าวถึงความเป็นอยู่ของนางอองซาน ซูจี อดีตที่ปรึกษาแห่งรัฐ ว่ามีสุขภาพแข็งแรง และจะมีมาตรการเชิงบวกในอนาคต
น.ส.รัชดา กล่าวว่า ประเทศไทยยินดีต่อการปล่อยตัวผู้ต้องขัง รวมถึงอดีตประธานาธิบดีอูวินมยิน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่เมียนมา และสนับสนุนความพยายามอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลเมียนมาในการมีปฏิสัมพันธ์กับทุกภาคส่วน เพื่อมุ่งสู่สันติภาพและการปรองดองอย่างยั่งยืน และยินดีที่เมียนมาแสดงความมุ่งมั่นในการเดินหน้ากระบวนการสันติภาพ และได้เชิญทุกกลุ่มติดอาวุธเข้าสู่การเจรจาสันติภาพ เพื่อนำสันติภาพและเสถียรภาพกลับคืนสู่ประเทศ ไทยยินดีต่อพัฒนาการเชิงบวกดังกล่าว และพร้อมให้การสนับสนุนต่อความพยายามนี้ และไทยหวังว่า ในระหว่างที่กระบวนการสันติภาพดำเนินไป จะมีความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเมียนมายังระบุว่า จะยังคงทำงานร่วมกับไทยและอาเซียนในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือ
ทั้งนี้ รัฐบาลไทยติดตามสถานการณ์ในเมียนมาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้แนวทางการมีปฏิสัมพันธ์อย่างเหมาะสมและค่อยเป็นค่อยไป สนับสนุนสันติภาพ เสถียรภาพ และการพัฒนาที่ยั่งยืนในเมียนมา ผ่านความร่วมมือกับทุกฝ่ายและภายใต้กรอบอาเซียน เพื่อประโยชน์ของประชาชนเมียนมาและเสถียรภาพของภูมิภาคโดยรวม