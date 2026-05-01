"ศุภจี"เผยผลประสานรับซื้อทุเรียนร่วงที่จันทบุรี ล่าสุดจำหน่ายได้หมดแล้ว

นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก "Suphajee Suthumpun" ระบุว่า จากสถานการณ์พายุฤดูร้อนที่พัดถล่มพื้นที่สวนทุเรียนจังหวัดจันทบุรี ส่งผลให้ผลผลิตใกล้เก็บเกี่ยวได้รับความเสียหายในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะทุเรียนร่วงจากต้น กระทรวงพาณิชย์ได้เร่งประสานผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่ลงสำรวจความเสียหาย พร้อมจัดการระบายผลผลิตทุเรียนที่ได้รับผลกระทบเข้าสู่ตลาดและการแปรรูป ซึ่งล่าสุดทุเรียนประสบภัยสามารถจำหน่ายได้หมดแล้ว
ทั้งนี้ ผลผลิตทุเรียนร่วงดังกล่าว ประมาณร้อยละ 80 ผู้ประกอบการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมไอศกรีมที่เน้นเนื้อสัมผัส ร้อยละ 10 เป็นทุเรียนแก่สำหรับแปรรูปเป็นทุเรียนกวน และอีกร้อยละ 10 เป็นทุเรียนสิ้นสภาพที่นำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น เช่น การทำปุ๋ย สำหรับทุเรียนที่ยังมีคุณภาพและสามารถตัดจำหน่ายได้ โดยมีเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งมากกว่า 30% กระทรวงพาณิชย์จะประสานผู้ซื้อและผู้ประกอบการเข้าคัดเลือกผลผลิตจากสวน เพื่อนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยเฉพาะทุเรียนทอด เพื่อช่วยลดการสูญเสียและสร้างรายได้ให้เกษตรกร
ขณะเดียวกัน ทุเรียนที่ยังอยู่บนต้นและไม่ได้รับความเสียหาย กรมการค้าภายในจะเข้าไปดูแลเป็นกรณีพิเศษ โดยประสานผู้รับซื้อเข้ารับซื้อผลผลิตโดยตรงจากสวน เพื่อสร้างตลาดรองรับและช่วยให้เกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตได้อย่างต่อเนื่องในช่วงฤดูกาล
ส่วนทุเรียนที่ไม่สามารถจำหน่ายหรือแปรรูปได้ จะมีมาตรการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้ผลผลิตด้อยคุณภาพปะปนเข้าสู่ตลาด อันจะช่วยรักษามาตรฐานและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อทุเรียนไทย นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ยังได้ประสานงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทย เพื่อเร่งหารือแนวทางช่วยเหลือและเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอย่างเร่งด่วน
นางศุภจี ระบุเพิ่มเติมว่า "กระทรวงพาณิชย์ขอส่งกำลังใจให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนทุเรียนทุกพื้นที่ และยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการช่วยเหลือ ดูแล และหามาตรการรองรับผลผลิตอย่างเต็มที่ เพื่อให้เกษตรกรผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปได้โดยเร็ว"