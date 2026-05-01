"อองซาน ซูจี” ถูกย้ายกักบริเวณที่บ้าน หลังจำคุกนาน 5 ปี

ประธานาธิบดีเมียนมามีคำสั่งเมื่อวันพฤหัสบดี (30 เม.ย.) ให้ย้ายตัว อองซาน ซูจี อดีตผู้นำที่ถูกยึดอำนาจ ไปกักบริเวณภายในที่พัก แทนการคุมขังในเรือนจำ หลังจากที่เธอถูกควบคุมตัวมานานถึง 5 ปี นับตั้งแต่เหตุการณ์รัฐประหารเมื่อปี 2564
แถลงการณ์จากสำนักงานของพลเอกอาวุโส มิน อ่อง หล่าย ระบุว่า เขาได้ลดโทษที่เหลืออยู่ของนางอองซาน ซูจี วัย 80 ปี เพื่อให้เธอเข้ารับโทษต่อ ณ ที่พักที่กำหนดไว้
อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีความชัดเจนว่าสถานที่ที่เธอจะถูกย้ายไปนั้นอยู่ที่ใด แต่แหล่งข่าวระดับสูงจากพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย (NLD) ซึ่งถูกยุบไปแล้ว เปิดเผยกับสำนักข่าว AFP ว่า มีความเป็นไปได้สูงที่เธอจะถูกกักตัวแยกในบ้านพักแห่งหนึ่งในกรุงเนปิดอว์ เมืองหลวงของประเทศ
ทั้งนี้ พลเอกอาวุโส มิน อ่อง หล่าย ในฐานะผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นผู้นำการทำรัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาลของนางอองซาน ซูจี จนเป็นชนวนเหตุให้เกิดสงครามกลางเมืองขึ้นทั่วประเทศ
โดยในเดือนนี้ พลเอกอาวุโส มิน อ่อง หล่าย เพิ่งเข้าพิธีสาบานตนรับตำแหน่งประธานาธิบดีพลเรือนของเมียนมา ภายหลังการเลือกตั้งที่ถูกควบคุมอย่างเข้มงวดและกีดกันพรรคการเมืองของอองซานซูจีออกจากการเลือกตั้งครั้งนี้
ขณะที่ล่าสุด มีรายงานว่า ทีมกฎหมายของอองซาน ซูจี เตรียมเข้าพบเธอในช่วงสุดสัปดาห์นี้ หลังจากรัฐบาลที่สนับสนุนโดยกองทัพมีคำสั่งย้ายตัวเธอจากการคุมขังในเรือนจำมาเป็นการกักบริเวณภายในที่พักในกรุงเนปิดอว์ ตามคำยืนยันของตัวแทนทีมกฎหมายในวันนี้ (1 พ.ค.)
อองซาน ซูจี เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ถูกควบคุมตัวมาโดยตลอดนับตั้งแต่กองทัพทำรัฐประหารโค่นล้มรัฐบาลพลเรือนของเธอเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวได้จุดชนวนให้เกิดสงครามกลางเมืองที่นองเลือดไปทั่วประเทศ และที่ผ่านมาสถานที่คุมขังของเธอก็ถูกปิดเป็นความลับมาโดยตลอด