กลาโหมประสานรับคนไทยกว่า 600 คน กลับประเทศ

พลเรือตรี สุรสันต์ คงสิริ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยถึงความคืบหน้าการรับคนไทยจำนวน 635 คน กลับประเทศ ว่า ขณะนี้ได้ประสานงานกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และกระทรวงการต่างประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางกลับอย่างใกล้ชิด พร้อมระบุว่า หากมีความคืบหน้าจะเร่งประสานและแจ้งให้สื่อมวลชนทราบทันที
ทั้งนี้ คนไทยทั้งหมดจะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบประวัติอย่างละเอียด โดยเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูลเป็นรายบุคคล เพื่อพิจารณาที่มาของการเดินทางออกนอกประเทศ ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าบางส่วนมีประวัติอาชญากรรม และจะต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ส่วนแนวทางหรือมาตรการเพิ่มเติมด้านความมั่นคง รวมถึงการสนับสนุนอุปกรณ์ให้เจ้าหน้าที่ โฆษกระบุว่า ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาในรายละเอียด โดยจะคำนึงถึงความจำเป็นเร่งด่วนของภารกิจ และขีดความสามารถของกองทัพในการปฏิบัติการเป็นหลัก