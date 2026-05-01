กลาโหมเปิดตัวทีมโฆษกชุดใหม่ ขับเคลื่อนนโยบายสื่อสารยุทธศาสตร์ มุ่ง “เร็ว จริง ชัด”

พลเรือตรี สุรสันต์ คงสิริ โฆษกกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย พันเอกหญิง นุสรา วรภัทราทร ,นาวาเอก นรา คุณโฑถม และนาวาโท ณัฐนัย จันทร์เปล่ง รองโฆษกกระทรวงกลาโหม ร่วมแถลงเปิดตัวทีมโฆษก พร้อมประกาศนโยบายขับเคลื่อนงานด้านการสื่อสารยุทธศาสตร์ของกระทรวงกลาโหม
โดยย้ำการเร่งพัฒนาระบบการสื่อสารยุทธศาสตร์ การสื่อสารสาธารณะ และงานประชาสัมพันธ์ ให้เชื่อมโยงเป็นเอกภาพ มีประสิทธิภาพ และทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคข้อมูลข่าวสาร
ทีมโฆษกระบุว่า เป้าหมายสำคัญคือการถ่ายทอดนโยบาย ภารกิจ และบทบาทของกองทัพสู่ประชาชนอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และโปร่งใส เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ และยกระดับความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของภาครัฐ
พร้อมชี้ว่า ในบริบทความมั่นคงยุคใหม่ การสื่อสารไม่ได้เป็นเพียงการให้ข้อมูล แต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการ “มิติการรับรู้” ของสังคม ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความเชื่อมั่นและเสถียรภาพของประเทศ
ทั้งนี้ กระทรวงกลาโหมได้พัฒนากลไกการสื่อสารเชิงรุก ควบคู่การบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร และการตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างทันท่วงที รวมถึงการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากข้อมูลที่คลาดเคลื่อนหรือบิดเบือน
การดำเนินงานดังกล่าว มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงของรัฐบาล และขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักการ “สื่อสารเร็ว จริง ชัด ทำทันที รวมเป็นหนึ่ง จึงชนะ“