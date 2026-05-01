“ราเชน” ลาบวช 1 เดือน ขอจบดราม่าโยกย้าย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายราเชน ศิลปะรายะ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า​ ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมยื่นหนังสือลาบวชตามระเบียบราชการ โดยมีกำหนดเข้าพิธีอุปสมบทในวันที่ 25 พฤษภาคม 2569 และจะจำพรรษาจนถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2569 ณ วัดป่าบ้านตาด​ จังหวัด​อุดรธานี​

ทั้งนี้ การบวชดังกล่าว​เป็นความตั้งใจส่วนตัวที่วางแผนไว้ล่วงหน้าว่า​ หลังเกษียณ​อายุ​ราชการ​จะอุปสมบท​เพื่อ​ฝึกสมาธิและปฏิบัติธรรม โดยปกติเป็นผู้ที่ทำบุญและเข้าวัดอยู่แล้ว สำหรับ​ระยะ​เวลา​อุปสมบท​คือ​ 1​ เดือน​ เมื่อ​ลาสิกขา​ หนังสือ​ลาออก​จาก​ราชการ​มีผลพอดี​

นายราเชน กล่าวเพิ่มเติมว่า ต้องการอยู่ในความสงบ ไม่ประสงค์ให้มีการพูดถึงเกี่ยวกับ​การ​โยกย้าย​ตำแหน่งที่เกิดขึ้น​และ​นำไปโยงว่า​ เป็น​ประเด็น​ทางการเมือง​ โดยย้ำว่า​ ครอบครัวบอบช้ำมากแล้ว จึงอยากให้เรื่องทั้งหมดยุติเพียงเท่านี้