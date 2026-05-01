“ราเชน” ลาบวช 1 เดือน ขอจบดราม่าโยกย้าย

นายราเชน ศิลปะรายะ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมยื่นหนังสือลาบวชตามระเบียบราชการ โดยมีกำหนดเข้าพิธีอุปสมบทในวันที่ 25 พฤษภาคม 2569 และจะจำพรรษาจนถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2569 ณ วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี
ทั้งนี้ การบวชดังกล่าวเป็นความตั้งใจส่วนตัวที่วางแผนไว้ล่วงหน้าว่า หลังเกษียณอายุราชการจะอุปสมบทเพื่อฝึกสมาธิและปฏิบัติธรรม โดยปกติเป็นผู้ที่ทำบุญและเข้าวัดอยู่แล้ว สำหรับระยะเวลาอุปสมบทคือ 1 เดือน เมื่อลาสิกขา หนังสือลาออกจากราชการมีผลพอดี
นายราเชน กล่าวเพิ่มเติมว่า ต้องการอยู่ในความสงบ ไม่ประสงค์ให้มีการพูดถึงเกี่ยวกับการโยกย้ายตำแหน่งที่เกิดขึ้นและนำไปโยงว่า เป็นประเด็นทางการเมือง โดยย้ำว่า ครอบครัวบอบช้ำมากแล้ว จึงอยากให้เรื่องทั้งหมดยุติเพียงเท่านี้