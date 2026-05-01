พาณิชย์เตรียมส่ง "รถพุ่มพวง" กระจายสินค้าชุมชนทั่วไทย พร้อมเปิดลงทะเบียน 1-7 พ.ค.นี้

นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงการผนึกกำลังกับกรมการปกครอง เปิดงานไทยช่วยไทย 878 อำเภอทั่วประเทศ ว่า จะเป็นจุดขายสินค้าราคาประหยัด ลดค่าครองชีพประชาชน ดันสินค้า SME ชุมชน เข้าถึงตลาด
สำหรับเฟสถัดไปจะมีการเติมรถเคลื่อนที่หรือรถพุ่มพวงกระจายสินค้าให้ถึงมือประชาชนในระดับชุมชน จากการสำรวจมีผู้สนใจ 30,000 กว่าราย อยู่ระหว่างการคัดสรร โดยวันที่ 1-7 พฤษภาคมนี้ จะรับลงทะเบียนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ เพื่อคัดรถพุ่มพวงที่มีคุณภาพ และรัฐบาลจะมีบัตรเติมน้ำมันให้กับรถพุ่มพวง เพื่อช่วยค่าขนส่งด้วย