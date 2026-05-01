"อนุทิน" เชื่อมือ "ศุภจี" เอาอยู่หลังโดนมรสุมหนัก ไม่สนคนวิจารณ์ไม่หวังดีกับรัฐบาล

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการทำงานของนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ช่วงนี้โดนมรสุมเข้า และถูกโซเชียลกระหน่ำโจมตีเรื่องการทำงาน ได้มีการให้กำลังใจอะไรหรือไม่ โดยนายอนุทิน กล่าวว่า นางศุภจี ทำงานหนักจะตาย ทำงานทุกวัน และก็นิ่งแล้ว
เมื่อถามว่า ช่วงนี้นางศุภจีเหมือนโดนมรสุมหนัก พระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรก นายอนุทินถึงกับย้อนถามว่า ใครบอกว่านางศุภจีโดนพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรก ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลย นางศุภจีไม่เคยให้ความใส่ใจในเรื่องนี้
เมื่อถามย้ำว่า แสดงว่านางศุภจีไม่ได้ท้อใช่หรือไม่ นายอนุทินตอบว่า ไม่มีเลย มีแต่ลุย ลุยจนบางทีต้องบอกให้เบาๆ หน่อย พักผ่อนบ้าง
เมื่อถามว่า จำเป็นจะต้องมีคนมาช่วยเสริมทีมหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ไม่ต้อง สบาย