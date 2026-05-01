แจ้งข้อหาแล้ว นักศึกษา มธ.เมาชนคนดับ

ความคืบหน้ากรณีอุบัติเหตุรถยนต์ BMW พุ่งชนรถจักรยานยนต์ เป็นเหตุให้นายอลงกรณ์ อายุ 27 ปี ไรเดอร์หนุ่ม เสียชีวิต บริเวณถนนบางขันธ์-หนองเสือ หน้าคอนโดมิเนียมคอมมอน ทียู ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
นายไพโรจน์ บัวพันธ์ หรือ แบงค์ อายุ 27 ปี เพื่อนของผู้เสียชีวิต เปิดเผยว่า ผู้ตายเป็นคนขยัน ออกมาทำงานตั้งแต่เช้าและไม่ดื่มสุรา เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้กลุ่มเพื่อนยังทำใจไม่ได้ และต้องการให้คู่กรณีออกมารับผิดชอบช่วยเหลือครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างถึงที่สุด เนื่องจากพวกตนเป็นเพียงคนหาเช้ากินค่ำ
ด้าน พ.ต.ท.สุชัย แสงส่อง รอง ผกก.สอบสวน สภ.คลองหลวง เปิดเผยว่า พนักงานสอบสวนได้นัดหมายพยานแวดล้อมใกล้จุดเกิดเหตุและญาติของผู้เสียชีวิตมาให้ปากคำเพิ่มเติมแล้ว ในส่วนของคู่กรณีคือ นายภูมินท์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 22 ปี เป็นนักศึกษาชายและเป็นผู้ขับขี่รถยนต์บีเอ็มดับเบิลยูคันดังกล่าว พนักงานสอบสวนได้เรียกมารับทราบข้อกล่าวหาเบื้องต้นแล้ว
ทั้งนี้ จากการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในคืนวันเกิดเหตุ พบสูงถึง 93 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ซึ่งเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด จึงได้แจ้งข้อหาขับรถโดยประมาท และขับรถในขณะเมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและทำให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหาย
โดยเบื้องต้นญาติของผู้ก่อเหตุได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจำนวน 100,000 บาท
ต่อมา น.ส.กิติมา บางกระ อายุ 30 ปี พี่สาวของผู้เสียชีวิต ได้เดินทางมายัง สภ.คลองหลวง เพื่อขอความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ตำรวจในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร เนื่องจากในช่วงบ่ายจะมีการนิมนต์พระสงฆ์มาประกอบพิธีเชิญดวงวิญญาณบริเวณจุดเกิดเหตุ
น.ส.กิติมา เปิดเผยทั้งน้ำตาว่า น้องชายเป็นกำลังหลักในการหาเลี้ยงครอบครัว ส่งเงินให้พ่อแม่และเลี้ยงดูลูกชายของตนเอง โดยมักจะออกวิ่งรับงานตั้งแต่เช้าจรดค่ำ รถจักรยานยนต์คันที่เกิดเหตุเพิ่งซื้อมาได้ไม่ถึง 1 เดือน และยังไม่ถึงกำหนดชำระค่างวดแรกด้วยซ้ำ ก่อนหน้านี้เมื่อปี 2563 น้องชายเคยประสบอุบัติเหตุถูกรถชนจนบาดเจ็บที่ขาและต้องพักรักษาตัวอยู่เป็นเวลานาน เมื่ออาการดีขึ้นก็กลับมาวิ่งไรเดอร์อีกครั้งเพื่อหาเงินจุนเจือครอบครัวจนกระทั่งมาเกิดเหตุสลดขึ้น
ขณะเดียวกัน องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ได้ออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์เมาแล้วขับซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2569 บริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัย โดยระบุว่าการสูญเสียในครั้งนี้สร้างความสะเทือนใจแก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตและส่งผลกระทบต่อความรู้สึกด้านความปลอดภัยของประชาคมธรรมศาสตร์ ทางองค์การนักศึกษาฯ ขอยืนยันจุดยืนในการต่อต้านพฤติกรรมเมาแล้วขับในทุกรูปแบบ พร้อมเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม เคารพกฎหมาย และคำนึงถึงความปลอดภัยของเพื่อนร่วมทางบนท้องถนนอย่างเคร่งครัด