นายกฯ ลงพื้นที่ตลาดบางใหญ่ ตรวจงาน "ไทยช่วยไทย X Local Low Cost"

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เตรียมลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศการจับจ่ายสินค้าที่ตลาดบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นตลาดกลางผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในด้านฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานคร ภายใต้ โครงการจำหน่ายสินค้า "ไทยช่วยไทย X Local Low Cost" โดยกระทรวงพาณิชน์ต่อยอดนโยบาย "ไทยช่วยไทย" ผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และร้านค้าส่ง–ค้าปลีกท้องถิ่นขนาดใหญ่ครอบคลุม 99 แห่ง กว่า 800 สาขา นำสินค้าอุปโภคบริโภคมาจำหน่ายในราคาพิเศษ ลดสูงสุดกว่า 60% ระหว่างวันที่ 1–10 พฤษภาคม 2569 เพื่อขยายโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าราคาประหยัด และกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น โดยคาดช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนได้ราว 25–60% พร้อมเพิ่มโอกาสให้ร้านโชห่วย SMEs และสินค้า OTOP เข้าถึงตลาดมากขึ้น
นอกจากนี้ ในเดือนพฤษภาคมนี้ ทุกวันศุกร์ ได้แก่ วันที่ 1, 8, 15, 22 และ 29 พฤษภาคม กรมการปกครองจะนำโครงการ "ไทยช่วยไทย" สินค้าราคาประหยัดไปให้ประชาชนได้ซื้อถึงที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ โดยลดสูงสุด 58% จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมเลือกซื้อสินค้า
นางสาวรัชดา กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการ "ไทยช่วยไทย พลัส" จะเป็นการช่วยเหลือประชาชนได้ 34 ล้านคน ทั้งผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐราว 13.4 ล้านคน และประชาชนทั่วไป โดยเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีประชุมทีมเศรษฐกิจ ติดตามความพร้อมทั้งเรื่องงบประมาณและการออกแบบมาตรการ และจะเร่งเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพี่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย ที่กระทรวงการคลังคาดว่าจะเริ่มใช้จ่ายตามโครงการนี้ ในวันที่ 1 มิถุนายน