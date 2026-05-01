กทม.คุณภาพอากาศ 'ดี' PM 2.5 ไม่เกินมาตรฐาน มีแนวโน้มลดลง

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2569 เวลา 07.00 น. ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 23.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 มค.ก./ลบ.ม.)
สำหรับ 12 อันดับ ของค่าฝุ่น PM 2.5 พื้นที่สูงสุดในกรุงเทพมหานคร มีดังนี้
1. เขตลาดกระบัง 33.1 มคก./ลบ.ม.
2. เขตหลักสี่ 32.2 มคก./ลบ.ม.
3. เขตคลองสามวา 30.2 มคก./ลบ.ม.
4. เขตประเวศ 29.7 มคก./ลบ.ม.
5. เขตหนองจอก 29.7 มคก./ลบ.ม.
6. เขตมีนบุรี 29.5 มคก./ลบ.ม.
7. เขตบางเขน 29.4 มคก./ลบ.ม.
8. เขตสัมพันธวงศ์ 29.3 มคก./ลบ.ม.
9. เขตจตุจักร 28.2 มคก./ลบ.ม.
10. เขตสายไหม 28.2 มคก./ลบ.ม.
11. เขตดอนเมือง 28.1 มคก./ลบ.ม.
12. เขตบึงกุ่ม 27.9 มคก./ลบ.ม.
กรุงเทพเหนือ 25.5 - 32.2 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
กรุงเทพตะวันออก 20.8 - 33.1 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
กรุงเทพกลาง 17.6 - 29.3 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงเทพใต้ 18.3 - 26.5 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงธนเหนือ 15.7 - 25.8 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงธนใต้ 16 - 24.2 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
ทั้งนี้ ฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลง
ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี