คพ.เผยผลตรวจตะกอนดินแม่น้ำสาละวิน ครั้งที่ 3 พบ "สารหนู" ยังเกินมาตรฐาน

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการกำหนดจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อตรวจวัดคุณภาพน้ำและตะกอนดินในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างตะกอนดิน ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 24 - 27 มีนาคม 2569 ครอบคลุมจุดตรวจวัดตั้งแต่ SAL08 (บ้านท่าตาฝั่ง) ถึง SAL13 (บ้านสบเมย)
ทั้งนี้ บางจุดเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าพื้นที่เพื่อเก็บตัวอย่างได้ เนื่องจากสถานการณ์ด้านความปลอดภัย จึงได้มีการปรับจุดติดตามตรวจสอบเฉพาะพื้นที่ตั้งแต่อำเภอแม่สะเรียงจนถึงอำเภอสบเมย และลำน้ำสาขาที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่เดือนมกราคม 2569 เป็นต้นไป
สำหรับผลการตรวจวิเคราะห์ตะกอนดิน จากการเก็บตัวอย่าง ครั้งที่ 3 ดังนี้ สารหนู (As) ในตะกอนดิน จุดตรวจวัด SAL08-SAL13 เกินค่ามาตรฐานในทุกจุดตรวจวัด โดยตรวจพบค่าอยู่ในช่วง 41–82 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (มก./กก.) ซึ่งสูงกว่าค่ามาตรฐานขั้นรุนแรงที่กำหนดไว้ไม่เกิน 33 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
ทั้งนี้ บางจุดเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าพื้นที่เพื่อเก็บตัวอย่างได้ เนื่องจากสถานการณ์ด้านความปลอดภัย จึงได้มีการปรับจุดติดตามตรวจสอบเฉพาะพื้นที่ตั้งแต่อำเภอแม่สะเรียงจนถึงอำเภอสบเมย และลำน้ำสาขาที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่เดือนมกราคม 2569 เป็นต้นไป
สำหรับผลการตรวจวิเคราะห์ตะกอนดิน จากการเก็บตัวอย่าง ครั้งที่ 3 ดังนี้ สารหนู (As) ในตะกอนดิน จุดตรวจวัด SAL08-SAL13 เกินค่ามาตรฐานในทุกจุดตรวจวัด โดยตรวจพบค่าอยู่ในช่วง 41–82 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (มก./กก.) ซึ่งสูงกว่าค่ามาตรฐานขั้นรุนแรงที่กำหนดไว้ไม่เกิน 33 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม