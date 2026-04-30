กบน. มีมติปรับเพิ่มราคาดีเซล 0.60 สตางค์ เป็น 40.80 บาทต่อลิตร มีผล 1 พ.ค.นี้

วันนี้ (30 เม.ย.) คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) มีมติเห็นชอบปรับเพิ่มการชดเชยน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา (บี7) 0.94 บาทต่อลิตร เป็นชดเชย 3.12 บาทต่อลิตร ส่งผลให้ราคาขายปลีกเพิ่มขึ้น 0.60 บาทต่อลิตร เป็น 40.80 บาทต่อลิตร
ส่วนน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี20 เพิ่มการชดเชย 0.74 บาทต่อลิตร เป็นชดเชย 9.18 บาทต่อลิตร ส่งผลให้ราคาขายปลีกเพิ่มขึ้น 0.60 บาทต่อลิตร เป็น 33.80 บาทต่อลิตร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2569
