ค่ายรถ EV เจ้าดังแถลงขออภัยปมพนักงานแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะ ยุติการจ้างทันที

กรณีผู้ใช้รถรายหนึ่งออกมาเผยคลิปเหตุการณ์ภายในศูนย์บริการรถยนต์ไฟฟ้าแห่งหนึ่ง ภายหลังนำรถเข้าเช็กและตรวจสอบตามปกติ แต่เมื่อรับรถคืนกลับพบความผิดปกติ เนื่องจากสายเชื่อมต่อของกล้องบันทึกภาพภายในรถถูกถอดออก ซึ่งจากการตรวจสอบภาพจากกล้องที่บันทึกไว้ก่อนหน้า พบว่าระหว่างที่รถอยู่ในความดูแลของศูนย์ พนักงานมีการนำรถออกไปทดลองใช้งาน พร้อมกับมีการถอดอุปกรณ์กล้องออกจากระบบ อีกทั้งยังปรากฏพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ระหว่างขับขี่ และมีการพูดจาไม่เหมาะสมด้วยถ้อยคำหยาบคายนั้น
วันนี้ (30 เม.ย.) BYD RÊVER Thailand ได้ทำหนังสือออกแถลงการณ์ในเรื่องดังกล่าว โดยระบุว่า บริษัทฯ ขออภัยต่อเหตุการณ์ที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมในขณะปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งขัดต่อมาตรฐานและจรรยาบรรณที่บริษัทฯ ยึดถือ
จากการตรวจสอบร่วมกับผู้จำหน่ายที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ได้รับการยืนยันว่า บุคคลในเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นพนักงานของผู้จำหน่าย และผู้จำหน่ายได้ดำเนินการยุติการจ้างพนักงาน และให้พนักงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดพ้นสภาพ โดยมีผลทันที
