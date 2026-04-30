"แบงค์ ศุภณัฐ" ร้องผู้ว่าฯ กทม.สอบร่าง TOR จ้างเหมารถกวาดดูดฝุ่น หวั่นส่อเค้าโกง

นายศุภณัฐ มีนชัยนันท์ สส.กทม. พรรคประชาชน โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก โดยระบุว่า เมื่อต้นเดือนเมษายน ที่ผ่านมา ได้มอบหมายให้คนไปยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้ดำเนินการตรวจสอบร่าง TOR โครงการจ้างเหมารถกวาดดูดฝุ่น 34 คัน เป็นระยะเวลา 5 ปี รวม 558 ล้านบาท ที่ส่อทุจริต-กีดกันการแข่งขัน เปิดทางให้เข้าประจำไปต่อ โดยเขียน TOR ลดระยะเวลาในการส่งมอบรถ ให้สั้นเพียง 60 วัน จนผู้ประกอบการรายอื่นที่ไม่เคยมีสัญญากับรัฐ หรือเตรียมรถมาก่อน จะเข้าแข่งขันด้วยได้ เพราะดัดแปลงตัวรถให้ตรงกับการใช้งานไม่ทัน จึงไม่สามารถเข้าเสนอราคาแข่งได้ และมีการกำหนดว่าเป็นเพียงรถพร้อมใช้ แต่ไม่ได้ระบุว่าเป็นรถใหม่หรือรถเก่า ทำให้ผู้ประกอบการรายเดิมที่มีรถเก่าอยู่ ได้เปรียบในการแข่งขัน เพราะสามารถเอารถเก่ามาใช้ได้ อีกทั้งคืนทุนหมดแล้วจึงเข้าถึงต้นทุนที่ต่ำมาก แต่กทม.เสียหายที่ได้รถเก่ามาให้บริการแทน
ทั้งนี้ ไม่อยากให้ไปประมูลเสร็จแล้ว ถึงมาร้อง เพราะนี่คือการตัดไฟแต่ต้นลม แต่ถ้ายอม ปล่อยก่อน แล้วไปสอยที่หลัง แม้หลักฐานจะแน่นหนา มีความเสียหายชัดเจน เข้าข่ายทุจริตทันที แต่นั้นคือการปล่อยให้ประเทศเสียหายก่อนเพื่อจะจับคนผิด ซึ่งเลือกปกป้องภาษี ดีกว่าปล่อยให้ทุจริตก่อน แล้วไปตามเอาคืน เพราะกว่าจะส่งฟ้องให้ตัดสินจนได้เงินคืน คนโกงอาจจะตายก่อน
