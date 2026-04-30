ปธ.วุฒิสภาลงพื้นที่สตูล ติดตามสถานการณ์ท่องเที่ยว - เศรษฐกิจบนเกาะหลีเป๊ะ

วันนี้ (30 เม.ย.) นายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดสตูล เพื่อติดตามสถานการณ์ และรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชน โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่เกาะหลีเป๊ะ ซึ่งมีผู้แทนเข้าร่วมจำนวน 50 คน ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะหลีเป๊ะ
ทั้งนี้ ก่อนการลงพื้นที่ไปยังเกาะหลีเป๊ะ ประธานวุฒิสภาได้เป็นประธานการประชุม รับฟังแนวทางการพัฒนาจังหวัดสตูลจากผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการกำหนดนโยบายและการสนับสนุนการพัฒนาในระดับประเทศ
