ทภ.4 จัดพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพล ทหารกองประจำการที่ครบกำหนดปลดประจำการ

พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว รองแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพลและผู้บังคับบัญชา ของทหารกองประจำการที่ครบกำหนดปลดประจำการ โดยมีผู้บังคับบัญชาภายในค่ายและทหารกองประจำการเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ สนามบิน กองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ จังหวัดนครศรีธรรมราช
พิธีอำลาธงชัยเฉลิมพลนับเป็นพิธีเกียรติยศที่สำคัญยิ่งของทหารกองประจำการ ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่รับใช้ชาติด้วยความเสียสละ อดทน และมีระเบียบวินัยจนครบกำหนดปลดประจำการ สะท้อนถึงความภาคภูมิใจในเกียรติแห่งความเป็นทหารของกองทัพบก
ในโอกาสนี้ รองแม่ทัพภาคที่ 4 ได้กล่าวให้โอวาทและขอบคุณกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างสมเกียรติ พร้อมเน้นย้ำให้ทหารทุกนาย นำความรู้ ประสบการณ์ และระเบียบวินัยที่ได้รับจากกองทัพบก ไปพัฒนาตนเอง ทั้งในด้านการศึกษา วิชาชีพ และการดำเนินชีวิต เพื่อเป็นพลเมืองที่ดี เป็นแบบอย่างของสังคม และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติในอนาคต
พิธีอำลาธงชัยเฉลิมพลนับเป็นพิธีเกียรติยศที่สำคัญยิ่งของทหารกองประจำการ ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่รับใช้ชาติด้วยความเสียสละ อดทน และมีระเบียบวินัยจนครบกำหนดปลดประจำการ สะท้อนถึงความภาคภูมิใจในเกียรติแห่งความเป็นทหารของกองทัพบก
ในโอกาสนี้ รองแม่ทัพภาคที่ 4 ได้กล่าวให้โอวาทและขอบคุณกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างสมเกียรติ พร้อมเน้นย้ำให้ทหารทุกนาย นำความรู้ ประสบการณ์ และระเบียบวินัยที่ได้รับจากกองทัพบก ไปพัฒนาตนเอง ทั้งในด้านการศึกษา วิชาชีพ และการดำเนินชีวิต เพื่อเป็นพลเมืองที่ดี เป็นแบบอย่างของสังคม และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติในอนาคต