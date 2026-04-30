ไต้หวันเผย GDP ไตรมาสแรกปี 69 โต 13.7% เป็นอัตราเร็วสุดตั้งแต่ปี 30

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานจากไทเป สาธารณรัฐจีน เมื่อวันที่ 30 เม.ย. ว่า ไต้หวันเป็นศูนย์กลางการผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์ระดับโลก ซึ่งช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตอย่างรวดเร็ว ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม สงครามกับอิหร่านได้ก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อเศรษฐกิจ เพราะไต้หวันพึ่งพาการนำเข้าพลังงานเกือบทั้งหมด
อย่างไรก็ดี ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ของไต้หวัน ขยายตัว 13.7 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปี 2568 ซึ่งเป็นอัตราที่เร็วที่สุด นับตั้งแต่ปี 2530 ตามข้อมูลจากสำนักงานสถิติ
